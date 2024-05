VIDEO – Empoli-Roma 2-1 - Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 27 maggio 2024), matchtrentottesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Ennio Castellani di. CHE SALVEZZA! ?2-1trentottesima giornata diA. Davide Nicola ce l’ha fatta: i toscani hanno battuto laal Castellani e quindi conquistano la permanenza inA, condannando il Frosinone allaB. L’avvio diè scoppiettante, tant’è che dopo 13? Cancellieri fa scoppiare il Castellani: lancio verso Gyasi, che suggerisce dentro per l’attaccante di proprietàLazio, il quale batte Svilar per l’1-0. Dopo cinque minuti, larimette virtualmente lain parità: calcio piazzato di Dybala, testa di Cristante, che trova la super risposta di Caprile.

