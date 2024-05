VIDEO ? Inter campione d’Italia da ‘Demon’ a… ‘The Boss’ è un attimo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’chiude una stagione memorabile, con la vittoria del suo ventesimo scudetto che vale la seconda stella sul petto. Il Demone Inzaghi celebrato dal ‘Springsteen. LEGGENDARIA ?a ritmo ‘No Surrender‘ del grandissimo Bruce Springsteen. Il club celebra la vittoria del meraviglioso scudetto della seconda stella con unbellissimo ed emozionante. Una stagione che difficilmente il popolo nerazzurro potrà mai dimenticare, perché l’annata 2023-24 sarà ricordata per sempre come quella della seconda stella, ossia del ventesimo tricolore sul petto. Probabilmente lo scudetto più bello e appassionante di sempre, perché vinto stra-dominando su ogni campoe sbattuto in faccia ai cugini del Milan in quella meravigliosa e leggendaria notte del 22 aprile.