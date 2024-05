VIDEO ? Asllani gioia irrefrenabile! Non solo l’Inter nel suo cuore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha vinto lo scudetto con la maglia del, il primo in carriera, ma ieri al termine della partita contro il Verona ha festeggiato anche per un’altra squadra. CHE? Kristjannon hanel, ma c’è posto anche per l’Empoli. E ladi ieri sera è stata. Il centrocampista albanese è entrato nel secondo tempo a Verona sostituendo Nicolò Barella e permettendo a Calhanoglu di agire nuovamente come mezzala. Ma oltre alla partita e ai saluti per la grande stagione delha festeggiato anche per la salvezza all’ultimo secondo dell’Empoli. Kristjan non può dimenticare la squadra toscana, di cui è stato anche capitano della Primavera. A Empoli è cresciuto calcisticamente esordendo anche in Serie A.