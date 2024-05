Vico Equense | ruba un’auto poi una bici elettrica - arrestato

(Di lunedì 27 maggio 2024): un uomoun auto, nel cofano della macchina carica anche unacletta anch’essata, alla vista dei Carabinieri però l’uomo fugge a piedi. I carabinieri della stazione di, con la preziosa collaborazione dell’aliquota radiomobile di Sorrento, hannoper furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un 29enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine. Il 29enne è stato bloccato lungo la statale 145 sorrentina, nei pressi di Seiano, mentre tentava di lasciare la costiera a bordo di una Fiat Stilo appenata. Nel cofano della macchina, evidentemente sporgente, il telaio di una. Anche questa era statata in strada, nel comune di Sant’Agnello. Quando si è reso conto di essere stato individuato dalle pattuglie, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi, abbandonando auto esulla carreggiata.

Cinque comuni dell’AMP Punta Campanella confermano, ancora una volta, la Bandiera Blu. La cerimonia si è svolta questa mattina a Roma. Per poter ottenere il prestigioso vessillo conferito dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale), i comuni hanno dovuto preparare una documentazione ... ildenaro

Sarà dedicata a Sandra Milo la 14a edizione del Social World Film Festival che si terrà dal 30 giugno al 7 luglio a Vico Equense, diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. La Presentazione si terrà martedì 21 maggio alle 16,30 all’Italian Pavillion dell’Hotel Le Majestic Barriere, in occasione ... ildenaro

Grande entusiasmo a Vico Equense per l’incontro con l’astronauta e ingegnere Paolo Nespoli . Sono accorsi da tutte le parti della Campania. Bambini, ragazzi, studenti universitari, adulti. Chi con la tuta da astronauta, chi con la maglia della Nasa, chi con una pubblicazione o una foto da farsi ... 2anews

Vico Equense: ruba un’auto poi una bici elettrica, poi tenta la fuga a piedi. 29enne arrestato - vico equense: ruba un’auto poi una bici elettrica, poi tenta la fuga a piedi. 29enne arrestato - Quando si è reso conto di essere stato individuato dalle pattuglie, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi, abbandonando auto e bici sulla carreggiata ... ilgazzettinovesuviano

Ruba un’auto e una bici elettrica: fermato sulla Statale Sorrentina, tenta la fuga a piedi - Ruba un’auto e una bici elettrica: fermato sulla Statale Sorrentina, tenta la fuga a piedi - Aveva rubato un'auto prima e una bici elettrica subito dopo, ma è stato fermato dai carabinieri e, dopo una breve resistenza, arrestato ... fanpage

Ruba auto e bici elettrica in penisola sorrentina, bloccato con un blitz sulla statale 145 - Ruba auto e bici elettrica in penisola sorrentina, bloccato con un blitz sulla statale 145 - Poco prima aveva rubato in penisola sorrentina una Fiat Stilo ed anche una bici elettrica (che aveva riposto nel bagagliaio della vettura): bloccato dai carabinieri sul ponte di Seiano, a ... ilmattino