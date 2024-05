Vibo Valentia picchiano un senza tetto e filmano la violenza | denunciati 6 minori

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sei ragazzi hanno legato e picchiato un uomofissa dimora a San Costantino Calabro, in provincia di, filmando la. I responsabili, tutti minorenni, sono statialla Procura deidi Catanzaro per maltrattamenti, percosse, lesioni e altri reati con l’aggravante dei futili motivi. L’episodio è avvenuto nei locali abbandonati del Centro di formazione professionale Oiermo, dove i giovani hanno prima immobilizzato la vittima, di nazionalità rumena, per poi prenderla a calci, pugni e schiaffi, urinargli addosso e dare fuoco ai suoi vestiti e ad altri oggetti personali. Ihanno quindi ripreso tutto con i loro telefonini. Le immagini sono ora al vaglio della locale Stazione dei Carabinieri, incaricati delle indagini sul pestaggio.

