Viaggio in Liguria tra i filari del Rossese di Dolceacqua | i vini e i ristoranti migliori tra Bordighera e Ventimiglia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 27 maggio 2024) A volte accade che piccole realtà locali si trovino d’improvviso in sintonia con i cambiamenti globali. È quanto sta accadendo aldi, un vino che interpreta molto bene l’idea contemporanea di rosso. Nei principali Paesi europei è ormai chiara la tendenza verso un cambiamento di gusto e di abitudini: uno stile di vita dinamico, con trend alimentari più destrutturati, si concretizza in un consumo di cibo e di vino soprattutto al momento dell’aperitivo o in occasioni informali. A questo mutamento sociale, si somma una tendenza generale a preferiremeno ricchi e concentrati. I rossi potenti segnano il passo in favore dipiù eleganti, freschi e fragranti. La lezione di Calvino sulla leggerezza Il nuovo modo di concepire il vino riporta alla memoria le Lezioni americane di Italo Calvino.