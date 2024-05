Viabilità Roma – Santori Lega | Via dei Serpenti sta diventando una bretella autostradale di collegamento

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Via dei, una delle più belle vie della Capitale, sta morendo soffocata da smog, traffico, rumori e continuo caos, ignorata dal fanatismo eco-chic di sinistra alla guida del Campidoglio e del Municipio, che bocciano le mozioni in assemblea che puntano a risolvere una grave situazione di degrado e insicurezza, ma non fanno nulla per risolvere un problema più volte segnalato dai residenti. La chiusura di via dei Fori Imperiali e le limitazioni nelle vie limitrofe, tra cui salita del Grillo, hanno ridotto la strada a unadi colmento. Lasostiene le proteste del Comitato del rione Monti, e chiede un immediato intervento dell’amministrazione”. Lo dichiara in una nota il capogruppo dellain Campidoglio Fabrizio