Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2024 ore 20 | 30

(Di lunedì 27 maggio 2024)27 MAGGIOORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TORNATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI PER ACCERTAMENTI SULLA LINEA A NAPOLI AFRAGOLA. RICHIESTO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER LA REGOLARE RIPRESA DELLA CIRCONE FERROVIARIA. I TRENI ALTA VELOCITA’ POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 20 MINUTI. AL VIA OGGI I LAVORI SULLA STATALE 148 PONTINA, IN QUESTO CASO SI TRATTA DI POTATURA E ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI TRA I KM 10 E 109 CIRCA, DAA TERRACINA. SUL FRONTE DELLA, FINO AL 31 LUGLIO, È PREVISTA LA PARZIALIZZAZIONE DELLA CARREGGIATA O LA CHIUSURA DEGLI SVINCOLI IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI.