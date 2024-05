Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)27 MAGGIOORE 19.05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA COLOMBO, FILE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LANINA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA TOR CERVARA E IL GRA IN USCITA. IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI SULLA FERROVIA METRE RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ LA CHIUSURA È ANTICIPATA CON ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00 POI IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS SOSTITUTIVI NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA IL SERVIZIO È REGOLARE DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO.