Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)27 MAGGIOORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI RIANO IN DIREZIONE MORLUPO. INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE. QUALCHE RALLENTAMENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PIU’ A SUD, SULLA COLOMBO, FILE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LANINA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA TOR CERVARA E IL GRA IN USCITA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO.