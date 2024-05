Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)27 MAGGIOORE 17.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA BLOCCATA LA REGIONALE 313 DI PASSO CORESE PER CAMION IN PANNE TRA SANTA LUCIA E SAN VITO AL KM 25. SULLA CASILINA, CODE PER LAVORI ALTEZZA LAGHETTO IN DIREZIONE SAN CESAREO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SU STRADA. PIU’ A SUD, SULLA COLOMBO, FILE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LANINA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA.