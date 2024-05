Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)27 MAGGIOORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASILINA, CODE PER LAVORI ALTEZZA LAGHETTO IN DIREZIONE SAN CESAREO. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SU STRADA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA E TRA TIBURTINA E COLLATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, E’ RALLENTATA LA CIRCONE AL NODO DIPER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICANEI PRESSI DITUSCOLANA. RICHIESTO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELLA CIRCONE. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI.