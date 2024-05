Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)27 MAGGIOORE 11.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO DIREZIONE EUR SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONESUD E DIRAMAZIONENORD RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, DOVE TROVIAMO CODE A PARTIRE DA TORRENOVA E SEMPRE VERSOABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA. SULL’A12TARQUINIA FINO ALLE ORE 6:00 DEL 30 MAGGIO CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO CIVITAVECCHIA NORD IN ENTRATA IN DIREZIONEE IN USCITA DIREZIONE CIVITAVECCHIA.