Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2024 ore 10 | 30

(Di lunedì 27 maggio 2024)27 MAGGIOORE 09.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91FIUMICINOCODE DAL RACCORDO ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA INCIDENTE AL KM 58+000, CODE TRA DIRAMAZIONESUD E OSTIENSE, PIU AVANTI CODE TRA AURELIA E CASSIA E TRA DIRAMAZIONENOORD E A 24 IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E TRAFIUMICINO E PONTINA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, DOVE TROVIAMO CODE A PARTIRE DA TORRENOVA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.