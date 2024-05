Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024)27 MAGGIOORE 09.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIniziamo dal RACCORDO ANULARE IN INTERNA INCIDENTE AL KM 58+000, CODE TRA DIRAMAZIONESUD E OSTIENSE, PIU AVANTI CODE TRA AURELIA E CASSIA E TRA DIRAMAZIONENOORD E A 24 IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E TRAFIUMICINO E PONTINA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, DOVE TROVIAMO CODE A PARTIRE DA TORRENOVA CODE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DAL RACCORDO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91FIUMICINOCODE DAL RACCORDO ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.