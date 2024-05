Viabilità - prova superata Ma alcuni disagi nel deflusso Ingorgo al casello di Reggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ogni concerto fa storia a sé, ma dal punto di vista dell’ordine pubblico la macchina organizzativa di, ormai rodata e collaudata, ha superato l’ennesimadi maturità e forse addirittura meglio delle altre volte. Se l’arrivo dei centomila spettatori alla Rcf Arena non ha destato alcun problema, ilè stato più difficoltoso, ma comunque ben gestito relativamente alle fisiologiche problematiche che possono insorgere con una mole numerica del genere. "Il concerto degli Ac/Dc è cominciato alle 20,45 e alle 20 tutti gli spettatori erano entrati – spiega il comandante della polizia locale, Stefano Poma – Grazie anche al fatto che hanno seguito i consigli di arrivare per tempo". Non si può dire altrettanto per il ritorno a casa, dove tante persone non hanno ottemperato alle indicazioni.