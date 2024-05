Viabilità - confermate le nostre scelte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Finalmente, con sette anni di ritardo si muove l’attività amministrativa per la rotatoria e il sottopasso". Tommaso Corvatta è il sindaco che nel 2016 firmò la convenzione con Quadrilatero e Anas per portare a Civitanova 12 milioni di euro di fondi statali, per realizzare le due infrastrutture che cambieranno lasulla statale Adriatica tra il tratto terminale della statale 77 e il passaggio a livello. "La soddisfazione – commenta – nel vedere confermata, anche a sette anni di distanza, la nostra scelta non annulla l’amarezza per tutte le sofferenze accumulate dai civitanovesi e che si sarebbero potute evitare se l’amministrazione Ciarapica non si fosse opposta sin dall’inizio". Ora la Quadrilatero ha dato il via alla gara per i lavori di realizzazione della rotatoria e del vicino sottopasso.