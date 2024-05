(Di lunedì 27 maggio 2024) Idegli Esteri dell'Ue hanno adottato ildicontro Mosca per punire la repressione dei diritti umani e della libertà di espressione in Russia, cosiddetto ''. E' quanto si apprende a margine del Consiglio Ue Affari esteri. Si tratta di misure separate rispetto al quattordicesimodicontro Mosca, ancora in via di discussione. .

Via libera dei ministri Ue al pacchetto di sanzioni 'Navalny' - Via libera dei ministri Ue al pacchetto di sanzioni 'Navalny' - I ministri degli Esteri dell'Ue hanno adottato il pacchetto di sanzioni contro Mosca per punire la repressione dei diritti umani e della libertà di espressione in Russia, cosiddetto 'Navalny'. E' ... ansa

Via libera ministri Ue a pacchetto di sanzioni 'Navalny' - Via libera ministri Ue a pacchetto di sanzioni 'Navalny' - I ministri degli Esteri dell'Ue hanno adottato il pacchetto di sanzioni contro Mosca per punire la repressione dei diritti umani e della libertà di espressione in Russia, cosiddetto 'Navalny'. E' ... ansa

Via libera al Decreto scuola: dalle misure per l’integrazione degli alunni stranieri al rafforzamento del sostegno - Via libera al Decreto scuola: dalle misure per l’integrazione degli alunni stranieri al rafforzamento del sostegno - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Decreto scuola, contenente misure per l'integrazione degli alunni stranieri. tag24