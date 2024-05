Vi dico chi ha rubato Isola dei Famosi Matilde vuota il sacco e pubblico scioccato | Lui assurdo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’ultima puntata de L’dei2024, andata in onda ieri, ha visto la eliminazione di Dario Cassini e il ritorno di Khady Gueye nel ruolo di leader della Playa e del gruppo di concorrenti rimasti. Non solo, si è verificato anche qualcosa d’inatteso. Neanche se ne parlava più.Brandi, la verità sul cibo. Al momento delle nomination è arrivato il turno diBrandi che, almeno per una volta, è riuscita ad attraversare la Palapa de L’dei2024 senza inciampare o addirittura scapicollarsi come ormai è di tradizione in ogni show di cui ha fatto parte. L’accusa sul concorrente insospettabile. Choc in studio.deiBrandi svela l’autore del furto Sicuramente la ex showgirl, la cui breve ma intensa partecipazione al GF Vip 5 di Alfonso Signorini resta ancora iconica e soprattutto per la sua famosa giugulare, è una delle naufraghe più amate de L’dei2024.