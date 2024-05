Verso Carrarese-Benevento - iniziato il conto alla rovescia per la prevendita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Quando i playoff sono giunti alle semifinali, il contachilometri dei tifosi giallorossi è già alle stelle dopo i lunghissimi viaggiTrieste e Sassari, dove non è mancato l'apporto dei supporter della Strega nonostante una situazione logistica tutt'altro che agevole. La tifoseria è già in pieno fermento in vista della semifinale di andata in programma a Carrara domani sera (fischio d'inizio alle 21) dove giungeranno, oltre quelli provenienti dal Sannio, anche molti supporter che risiedono al nord. Il settore ospiti dell'impianto può contenere 620 spettatori e per l'avvio dellaè necessario attendere il via libera del Gos in programma questa mattina, riunione che non dovrebbe prevedere particolari limitazioni.