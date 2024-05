Verso Atene il diario | sale l’attenzione per l’ordine pubblico Italiano tiene sul filo 15 giocatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Firenze, 27 maggio 2024 - E' il giorno dell'arrivo in Grecia da parte della Fiorentina. La comitiva viola è sbarcata adintorno alle 18, poi si è trasferita in pullman nell'albergo che è stato scelto dal club come sede del ritiro. I viola alloggiano in un hotel non distante dall'Agia Sophia, impianto dell'Aekdove si disputerà la finale mercoledì sera. Il soggiorno viola si snoderà dunque tutto nella parte nord della città. E' a sud, al Pireo, che stazioneranno la squadra e i tifosi dell'Olympiakos. Fan Zone dedicate ben distanti, c'è il timore che a livello di ordinepossano verificarsi eventi spiacevoli. Oltre alla squadra, da oggi stanno arrivando adanche diversi tifosi della Fiorentina. A livello ultras l'indicazione è chiara: muoversi in gruppi numerosi, non esibire sciarpe, maglie e vessilli se non dentro il settore dedicato ai sostenitori gigliati.