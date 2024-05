Verona Inter è FESTA per entrambe | la sfida ARNAUTOVIC PERILLI finisce in parità ma non nei VOTI

(Di lunedì 27 maggio 2024)e pagelle dei quotidiani:e laconinma non nella votazionenon aveva motivazioni di classifica, anzi, è stata unaper entrambi. Il popolo gialloblu ha salutato una salvezza figlia della rivoluzione di Sogliano al mercato di gennaio, quello nerazzurro ha dedicato uno striscione .

Tempo di lettura: 3 minutiGrande festa a Cautano per i cent’ anni della signora Maria Izzo, la nonnina più longeva del paese conosciuta da tutti con il nome di Zì Maria . Nata il 24 maggio 1924, ‘nonna Maria ’ ha raggiunto questo invidiabile traguardo in serenità e in buona salute circondata ... anteprima24

Henrikh Mkhitaryan , calciatore armeno dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo striscione contro il Milan pianetamilan

Il primo passo post-campionato, per l’ Inter , potrebbe arrivare già domani. Nelle prossime ore i dirigenti di Oaktree torneranno a Milano e già domani il tecnico dovrebbe incontrare sia i nuovi proprietari, che i dirigenti dell’area sportiva che già ben conosce e con cui traccerà le linee guida ... sport.quotidiano

Una doppietta di Arnautovic non basta all'Inter, è 2-2 a Verona: gli highlights - Una doppietta di Arnautovic non basta all'inter, è 2-2 a Verona: gli highlights - Devo ringraziare la famiglia inter, il merito di questa grande stagione è di tutti. La festa dei nostri tifosi è qualcosa che ci rimarrà dentro, è stata una magnifica cavalcata che abbiamo fatto ... tuttomercatoweb

L'Inter Under 14 è campione d'Italia a Formia - L'inter Under 14 è campione d'Italia a Formia - lo ha fatto battendo 4-0 in finale l’Hellas Verona al termine di una finale emozionante sotto gli occhi di tante autorità presenti al Perrone ... latinaoggi.eu

Amaro addio del Napoli: fuori anche dall’Europa. Va in B il Frosinone. L’Atalanta al quarto posto - Amaro addio del Napoli: fuori anche dall’Europa. Va in B il Frosinone. L’Atalanta al quarto posto - In chiusura di campionato, è tempo di addi, bilanci, consuntivi e preventivi. L’addio più struggente è stato quello di Stefano Pioli, festeggiato dai suoi giocatori dopo la fine della partita del Mila ... ilsole24ore