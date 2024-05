Venom War | la nuova saga a fumetti coinvolge tutti anche gli zombie

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sta per arrivare laWar. Al Ewing, che attualmente gestisce il personaggio, aveva già preannunciato il suo arrivo con un’introduzione speciale tramite un volume con protagonista la Vedova Nera. Agosto, mese che vedrà arrivare sugli scaffali i nuovi volumi, è attesissimo dai fan di tutto il mondo. Ecco a cosa dobbiamo prepararci. Le basi per laWar erano state gettate con largo anticipo da Ewing, dall’inizio della serie diattualmente in corso. Eddie Brock e suo figlio Dylan viaggiano attraverso e lungo percorsi distinti in questaserie, entrambi come eroi simbionti. Tuttavia, orribili rivelazioni riguardo il futuro svelano loro che può esserci soltanto un, e a questo punto è guerra. Come in unacivil war, simbionti del presente e del passato si ritrovano nel bel mezzo di una lotta intestina e sono costretti a scegliere con chi schierarsi.

