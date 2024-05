Vela d’epoca i vincitori del primo Trofeo Valdettaro alle Grazie di Porto Venere

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – Numeri importanti per “Le Veledell’Alto Tirreno –”, svoltosi dal 24 al 26 maggio 2024di, nel Golfo della Spezia. Due le regate disputate con sole e brezze fino a circa 10 nodi di intensità, una flotta di 45 imbarcazioni, che comprendeva 23 yachte classici, tra cui 5 vele storiche della Marina Militare, 15 gozzi alatina, 6 scafi della classe 5.50 Metri Stazza Internazionale (tre le prove disputate) e la goletta Pandora come “nave appoggio” per la flotta dei gozzi. La prima edizione del, un chnge che verrà rimesso in palio alla prossima edizione dell’evento, è stata vinta da Crivizza, prima assoluta in tempo compensato. A consegnarlo agli armatori Gigi Rolandi e Ariella Cattai sono stati Alessio Donno e Daniela Laganà, in rappresentanza di Ugo Vanelo titolare dell’omonimo cantiere.