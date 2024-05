Veggente di Trevignano l’annuncio catastrofico | Me lo ha detto la Madonna

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 27 maggio 2024) Social. . Le apparizioni mariane sono presunte manifestazioni della Vergine Maria, madre di Gesù; sarebbero testimoniate da una o più persone, singolarmente o ripetutamente, in luoghi e tempi differenti. Spesso prendono il nome dalla città nella quale avrebbe avuto luogo il fenomeno, o dal nome dato a Maria nel caso specifico, o dal suo aspetto. Il fenomeno è molto frequente nella storia del cristianesimo, fin dall’anno 40 d.C., in cui lasarebbe apparsa all’apostolo Giacomo e si sarebbe intensificato nel corso del XIX e soprattutto del XX secolo. Nll’ultimo periodo è diventato famoso il caso di, dove unadice di vedere e parlare con la. ( dopo le foto) Leggi anche:di, stigmate della: parla l’esperta a “Pomeriggio Cinque” Leggi anche:di, laracconta la verità sulle stigmate: italiani senza parole Leggi anche: “Mattino Cinque News”, novità sconvolgenti sulladelladiLeggi anche: “Mattino 5”, Federica Panicucci riprende l’avvocato della presunta: caos in studiodi, nuovo annuncio: in arrivo una catastrofeRomano è un comune italiano di 5 754 abitanti della città metropolitana di Roma nel Lazio, situato fra la costa settentrionale del lago di Bracciano e le pendici del Monte di Rocca Romana.