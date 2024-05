Vedano Olona travolto da un’auto | grave 77enne

(Di lunedì 27 maggio 2024)(Varese) – Un uomo di 77 anni è rimastomente ferito dopo essere stato investito da un'auto a, nel varesotto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 in via Salvemini. L'uomo stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto che non è riuscita ad evitare l'impatto. L’anziano ha riportato traumi alla testa, al torace, alla schiena e ad una gamba. Soccorso dai sanitari dell'Areu 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. .

