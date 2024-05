Varese - la Guardia di Finanza sequestra cinque supercar con targa svizzera

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 –auto di lusso concircolavano in Italia, in provincia di, in totale evasione dei diritti di confine. Erano di contrabbando. Per questo i finanzieri del Comando Provinciale dile hannote, per un valore complessivo di oltre 800mila euro. Le auto (Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4s e Mercedes Classe G63 Amg V8, Lamborghini Huracan e McLaren 570S) erano uso a distinte società di autonoleggio operanti nella circoscrizione gallaratese. L'indagine, svolta dalla Compagnia di Gallarate, è stata avviata con l'analisi delle autovetture di lusso circolanti nel territorio di competenza per verificare che fossero stati rispettati gli adempimenti doganali e quelli previsti dal Codice della Strada.

