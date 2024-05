Valhalla Wakepark ancora allagato dopo le piogge Aiutateci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Valsamoggia (Bologna), 27 maggio 2024 – Danni, smottamenti con allagamenti e dissesto di strade, percorsi e parcheggi da una settimana impediscono la ripresa delle attività sportive aldi Valsamoggia. Si tratta di due laghetti artificiali di proprietà del Comune, creati da attività di cava di inerti sulla zona di confine tra Bologna e Modena, in via Castelfranco. Bazzano da una parte, Magazzino di Savignano dall’altra. Nuova ondata di maltempo in arrivo L’area rinaturalizzata è stata aggiudicata in gestioneun bando di riqualificazione all’associazione sportiva dilettantistica Sport Valley Alliance Bologna che, attraverso un appello pubblico, chiede aiuto agli enti preposti per potere ricominciare l’attivitàil nubifragio che la sera del 20 maggio ha riversato su queste zone quasi 200 millimetri di acqua in poco meno di tre ore.