Usucapione e condominio | cosa c’è da sapere

(Di lunedì 27 maggio 2024) Questa particolare forma di acquisto può avere impatti significativi sulla gestione delle proprietà comuni e individuali. Comprenderne implicazioni legali e pratiche è fondamentale per garantire una convivenza pacifica e rispettosa dei diritti di tutti.

Usucapione porzione immobile: quale condotta tenere - usucapione porzione immobile: quale condotta tenere - L’art.1158 del codice civile statuisce che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. laleggepertutti

Manutenzione del giardino condominiale: chi deve provvedere e come - Manutenzione del giardino condominiale: chi deve provvedere e come - Molti condomini sono dotate di aree verdi e, spesso, non si sa bene chi deve provvedere alla manutenzione del giardino condominiale. tag24

Il cancello sul ballatoio condominiale va rimosso - Il cancello sul ballatoio condominiale va rimosso - L'uso individuale della cosa non è sufficiente a configurare i presupposti per il possesso ad usucapionem, salvo che non emerga una situazione di preclusione del possesso degli altri condomini. condominioweb