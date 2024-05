Ustica | presidenti associazione Verità ' Fatto e Report rilanciano vecchie bufale'

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Dopo le accuse agli americani, ai francesi, ai libici ecc ecc, ilQuotidiano eindicano negli israeliani i responsabili della morte di 81 italiani deceduti il 27 giugno del 1980 nell'esplosione del dc 9 Itavia nei cieli di. Il quotidiano di Marco Travaglio e la trasmissione di Sigfrido Ranucci riesumano un libro di Claudio Gatti del 1994, il cui contenuto e' stato totalmente sconfessato nel processo penale che si e' concluso con la piena assoluzione di tutti i generali dell'Areonautica a suo tempo rinviati a giudizio". Così Giuliana Cavazza, figlia di una delle vittime, e Flavia Bartolucci, figlia del generale Llamberto,dell'per lasu. "In tale processo è stato escluso categoricamente che ci sia mai stata battaglia aerea e missile, le perizie tecniche hanno accertato l'esplosione di una bomba nella toilette di bordo e successivamente il Governo italiano ha documentato in Parlamento l'inconsistenza della teoria del missile.

Arrivano novità dal Konami Training Center di Castel Volturno in merito alle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, in attesa della sfida contro il Monza. Trovare motivazioni e furore in queste ultime partite, dal momento in cui anche il miraggio Champions League è divenuto impresa difatti ... spazionapoli

Antica Fiera di Santa Croce: a Malo un trionfo di pubblico - Antica Fiera di Santa Croce: a Malo un trionfo di pubblico - L'Antica Fiera di Santa Croce: una manifestazione unica nel centro storico di Malo che celebra tradizioni, artigianato e la vita di un tempo. vicenzareport

Che fine ha fatto Dragon Quest 12 The Flames of Fate Qualcosina si muove - Che fine ha fatto Dragon Quest 12 The Flames of Fate Qualcosina si muove - Dragon Quest 12 The Flames of Fate è stato annunciato nel 2021, nel 2022 si parlava di un gioco ancora molto lontano mentre nel 2023 Yuji Horii ha accennato ad uno sviluppo complicato a causa del ... everyeye

Mid & small cap italiane: ecco cosa emerge dal report di Intermonte - Mid & small cap italiane: ecco cosa emerge dal report di Intermonte - Dal report mensile sull’andamento delle mid-small cap italiane di Intermonte emerge come il newsflow derivante dai risultati trimestrali sia stato un catalyst particolarmente significativo nel guidare ... bluerating