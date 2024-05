Urso firmato protocollo Italia-Tunisia sullo sviluppo digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, haa Tunisi uncon focus sull'intelligenza artificiale e sulla connettività con il ministro delle Tecnologie della Comunicazione della Repubblica di, Nizar Ben Neji. Nascono un gruppo di lavoro permanente sulla connettività , focalizzato sui temi delle infrastrutture dei cavi sottomarini per la trasmissione di dati sul piano intercontinentale, e un hub IA per l'Africa, come previsto dalla ministeriale G7 di Verona . "Con un focus sull'economiae sulla connettività tra i nostri Paesi, questa intesa apre una nuova frontiera nella nostra cooperazione, quella del futuro" ha dichiarato. L'Ia Hub, ha spiegato il ministro, "vuole realizzare partnership che consentano l'accesso per i Paesi Africani alla capacità di calcolo necessaria per i modelli di intelligenza artificiale, potenziando le infrastrutture locali e supportando lodelle competenze".