Uomini e Donne riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? La segnalazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un nuovo capitolo della “storia infinita” in arrivo? Questo, almeno, è ciò che è trapelato da una recente indiscrezione che vede come protagonista Ida. Come è noto, il suo percorso anon è andato nel modo sperato. Pare, però, che l’ex tronista abbia avuto modo di risentire il suo storico ex. L’ultima stagione dinon si è conclusa nel migliore dei modi per Ida. L’ex dama del trono over ha fatto ritorno in trasmissione per mettersi nuovamente in gioco, dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. Rispetto alle precedenti edizioni, però, Maria De Filippi ha deciso di “promuoverla” a tronista. Nel corso dei mesi all’interno del dating show, laha portato avanti una conoscenza con i corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano.