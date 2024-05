Uomini e Donne non va in onda perché è finito, cosa trasmette Canale 5 al suo posto - uomini e donne non va in onda perché è finito, cosa trasmette Canale 5 al suo posto - Oggi, lunedì 27 maggio, uomini e donne non andrà in onda su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi è giunto al termine venerdì 24 maggio quando è stata trasmessa l’ultima puntata. Al suo posto ... fanpage

U&D: Mario Cusitore e Cristina Tenuta hanno smesso di seguirsi su Instagram - U&D: Mario Cusitore e Cristina Tenuta hanno smesso di seguirsi su Instagram - Non sono passate neppure tre settimane da quando i fan di uomini e donne hanno notato che Mario Cusitore e Cristina Tenuta avevano cominciato a seguirsi su Instagram. Il corteggiatore ha smentito le ... it.blastingnews

Gino Cecchettin, non possiamo più accettare carneficine - Gino Cecchettin, non possiamo più accettare carneficine - Ci sarà un processo che spero porterà alla parità il più presto possibile, gli uomini infatti devono capire che le donne devono poter essere libere. A Giulia questa libertà è stata negata". Nel suo ... ansa