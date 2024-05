Uomini e Donne Milena Parisi parla della frequentazione con Mario Verona e spiega | Non sono un’illusa perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 27 maggio 2024)spesso stati protagonisti di quest’ultima stagione di. Dopo svariate settimane, in cui il cavaliere ha avuto modo di conoscere sia la dama sia Ilenia Caccavale, alla fine del percorso si è concesso solamente la conoscenza consalvo però non precludersi altre conoscenze di nuove dame. Se durante l’ultima puntata andata in onda abbiamo assistito all’amore di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone (che ad oggi prosegue a gonfie vele), dall’altra parteè stato criticato proprio per non voler dare l’esclusiva a. Pronta è stata anche la replicadama che, in puntata ha esclamato delusa: Un rapporto non si crea solamente dall’estetica, perché quello tra di noi c’è. Tu fai così. Quando un rapporto è andato avanti da 2 mesi e c’è sia attrazione fisica che mentale, non puoi fare scendere altre ragazze e tenerle perchébelle.