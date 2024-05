Uomini e Donne | Milena Parisi e Mario Verona raccontano cosa è successo dopo l' ultima puntata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 27 maggio 2024) La frequentazione tra i due protagonisti del dating show è rimasta in sospeso, ecco come stanno le cose oggi.sono stati al centro delle discussioni sul parterre dinelle ultime puntate di questa stagione del programma di Maria De Filippi. Nonostante le richieste della dama, il cavaliere catanese non le ha dato l'esclusiva, provocando la reazione degli opinionisti che le hanno consigliato di rivedere le sue priorità affettive. Il rapporto tra i due protagonisti della settimana finale del dating show è stato definito da Maria De Filippi a due velocità. Mentreha dimostrato più volte la natura dei suoi sentimenti verso, quest'ultimo non ha fatto altrettanto, continuando a far ….