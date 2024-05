Uomini e donne ex tronista derubato | Siete dei morti di fame

L’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli ha annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio. L’influencer, già mamma di Anastasia e Otto Edoardo – frutto dell’amore con Gianmaria Di Gregorio – ha comunicato la notizia sui social, dapprima in una Instagram story in cui ha ... isaechia