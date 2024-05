Uomini e Donne dopo lo sfogo di Chiara Rabbi arriva la reazione di Beatrice Buonocore | Se volete fare hype…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 27 maggio 2024)è intervenuta sui socialla diretta verità fatta poche ore fa su Instagram da. L’ex fidanzata di Davide Donadei infatti ha raccontato clamorosi retroscena circa la sua relazione turbolenta con l’ormai ex tronista di. Durante la lunga confessione ha anche tirato in ballo proprio l’ex rivale all’interno del dating show di Canale 5,. Ecco cosa ha confessato? Cosa c’entra lei? Io non so se è vero o meno, io so che loro si sono risentiti e riseguiti sui social. Me lo scrivete voi ma io non so. (…) Poi la sera di Capodanno Davide mi ha mandato un messaggio con una foto di sua mamma Anna che era sul divano e indossava il pigiama che le aveva regalatoall’epoca del programma.