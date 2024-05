Uomini e Donne clamoroso colpo di scena | spunta Beatrice Buonocuore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di, ex protagonisti di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi., nel ruolo di tronista, scelse di lasciare il programma connel 2021 ma già nell’estate del 2022 la loro storia giunse al capolinea. Sui motivi, si presume che, successivamente protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip 7, avrebbe tradito l’ex corteggiatrice. Ultimamenteha pubblicato un video su TikTok stilando la classifica delle migliori coppie formatesi aed ha posizionato la sua relazione conall’ultimo posto. Di tutta risposta l’ex gieffino ha commentato che non avrebbe messo la loro coppia al decimo posto.

A grande sorpresa, durante l'ultima puntata di Uomini e Donne , Cristiano e Asmaa decidono di lasciare insieme il parterre over: "È cambiato tutto, mi sono innamorato!". comingsoon

l'ex volto di Uomini e Donne , Chiara Rabbi , ha stila to la sua personale classifica delle coppie del dating show. all'ultimo posto ha collocato lei e l'ex Davide Donadei . Ecco la sua reazione! comingsoon

Nei giorni scorsi ci eravamo chieste come sarebbe finito il botta e risposta fra Chiara Rabbi e Davide Donadei iniziato sotto a un TikTok pubblicato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne . Chiara aveva stilato la top ten delle coppie più belle uscite dal dating show di Maria De Filippi, mettendo ... isaechia

La Mia Auto: tutte - La Mia Auto: tutte - Dopo l'omicidio a Los Angeles dell'attore Johnny Wactor (recitò in General Hospital), torna l'attenzione su questo indispensabile componente dell'auto. A cosa serve il catalizzatore che fa gola ai lad ... gazzetta

Lazza, il gender reveal con la fidanzata Greta Orsingher: la coppia avrà un figlio maschio - Lazza, il gender reveal con la fidanzata Greta Orsingher: la coppia avrà un figlio maschio - In precedenza Orsingher, di origini italiane ma nata a San Diego, in California, ha invece corteggiato il tronista Marco Cartasegna a uomini e Donne nel 2017 e ha avuto un breve flirt estivo con Fedez ... tg24.sky

Lazza presto papà, la festa per scoprire il sesso del bebè: le foto con Greta Orsingher - Lazza presto papà, la festa per scoprire il sesso del bebè: le foto con Greta Orsingher - Lazza e Greta Orsingher hanno organizzato una festa per scoprire, insieme ad amici e parenti, il sesso del loro bebè. Il cantante e la fidanzata avevano annunciato poche settimane fa la lieta notizia ... today