Uomini armati in moto rapiscono oltre 150 persone | ci sono dei morti

Uomini armati rapiscono circa 150 persone in Nigeria - uomini armati rapiscono circa 150 persone in Nigeria - uomini armati nella Nigeria centrale hanno rapito circa 150 persone nell'ultimo rapimento di massa del Paese. Lo hanno reso noto oggi funzionari locali. (ANSA) ... ansa

Roma, rissa in strada in via Torpignattara con bottiglie di vetro e coltelli: il video di un residente - Roma, rissa in strada in via Torpignattara con bottiglie di vetro e coltelli: il video di un residente - La miccia si è accesa in un bar di via Torpignattara (Roma) domenica mattina intorno alle 8. Poi armati di bottiglie di vetro e coltelli, i tre uomini hanno iniziato a picchiarsi in mezzo ... ilmessaggero

Coltellate e bottigliate: maxi rissa al quartiere Torpignattara di Roma. Tre arresti - Coltellate e bottigliate: maxi rissa al quartiere Torpignattara di Roma. Tre arresti - Una ventina, armati di coltelli e bottiglie rotte, si sono picchiati, domenica scorsa, in mattinata, davanti a un bar di Torpignattara, un quartiere di Roma. Una maxi rissa, secondo quanto riportato d ... ilfattoquotidiano