Un’offerta sempre più ricca Sarà un’estate all’insegna del divertimento e della crescita

(Di lunedì 27 maggio 2024)delpersonale. Sono 21 i centri estivi lucchesi a disposizione per i giovani e le loro famiglie. Con l’arrivo dell’estate, l’amministrazione comunale è pronta ad offrire un’opportunità straordinaria ai giovanicittà. Anche quest’anno, il Comune rinnova l’appuntamento con i centri estivi, dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Spazi di, apprendimento e socializzazione, che ogni anno garantiscono a famiglie e giovanie non solo. Dal mese di giugno fino a settembre, i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a una vasta gamma di attività, dal nuoto alle passeggiate all’aria aperta, grazie a 21 diversi organizzatori accreditati (l’elenco nella pagina che segue).

