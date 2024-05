Università l’allarme del Viminale | estremisti islamici e anarchici con gli studenti anti-Israele

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Atenei in fermento, le mobilitazioni (occupazioni e tendopoli) dei collettivi pro Palestina sono sotto osservazione crescente del. La linea del ministero dell’Interno (e dei rettori messi sotto accusa daglidei collettivi rossi) non cambia. La scelta è quella di non intervenire per garre “la libera manifestazione del pensiero” ed evitare problemi di ordine pubblico. Una realtà constatabile dai fatti e mistificata dalla sinistra con il racconto degli agenti manganellatori. Atenei,delsulle infiltrazioni L’allerta però resta alta di fronte al dilagare della protesta che va da Trieste, a Torino, passando per Bologna fino a Roma e Napoli. Il rischio di infiltrazioni di personaggi legati al mondo anarco-insurrezionalista che ripropone il linguaggio delle Br e diè molto forte.