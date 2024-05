Un’assistenza pubblica uguale per tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alla fine, quella che non è mai guarita è paradossalmente la Sanità: entrata febbricitante nell’era Covid, e uscita intubata dalla pandemia. Di cui sono rimasti percorsi a colori negli ospedali, progetti-flop di rilancio di governatori e assessori, e un collasso generalizzato nei tempi di attesa. Grave, gravissimo, per una saluteche già sconta un deficit di cure auto imposto ai cittadini da preoccupanti livelli di povertà. "Pronto, il Cup?" Spesso è più confortante sentirsi dire che le liste sono chiuse. Perché una visita oculistica può anche essere rimandata di un anno, se il problema è la cataratta. Ma se qualcosa non funziona alla retina, forse in quel lasso di tempo si rischia pure di perdere un occhio. Come molti mesi per una Tac possono fare la non banale differenza tra conoscere un problema, curarsi, o non fare in tempo a individuare il male per poterlo combattere.