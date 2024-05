Una volta era simpatico Adesso Benigni e il Papa - come lo stronca Feltri | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Robertoun tempo era moltoma ultimamente ha perso molta verve perché le battute sule sulle elezioni sinceramente fanno venire il latte alle ginocchia". Vittorio, in collegamento con Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata di domenica 26 maggio, commenta così la battuta sul campo largo tra il regista eFrancesco: "Sinceramente mi sembra una banalità ma non è che mi ha fatto venire i nervi.un tempo era spiritoso, oggi non lo è più". "un tempo era spiritoso, oggi non lo è più" Vittorioa #StaseraItalia pic.twitter.com/qe63py2TeZ — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 26, 2024 Ieri 26 maggio, sul sagrato della Basilica di San Pietro, a conclusione della prima Giornata Mondiale dei Bambini, li ha esortati a prendere in mano la propria vita e a farne un capolavoro, a migliorare il mondo ("noi non ci siamo riusciti"), a essere felici e a trovare la parola per poter finire per sempre la "vigliaccheria" della guerra.