Una vita distrutta da alcol e droga i demoni di Guarin | ho bussato alla porta del diavolo

(Di lunedì 27 maggio 2024) I tifosi dell’Inter ricorderanno sicuramente Fredy, protagonista in un momento non proprio brillante della storia nerazzurra, ma calciatore in grado di strappare applausi a suon di sgroppate pal piede e cannonate da fuori area. Ecco, quell’immagine di Fredynon esiste più. Intervistato drivista “Semana”,ha raccontato la propria dipendenza dall’e della battaglia quotidiana per sfuggire ai suoi. “Purtroppo a un certo punto mi sono lasciato ‘distrarre’ – ha dichiarato – e mi sono aggrappato all’: ho commesso molti errori, ho preso decisioni sbagliate, ho ferito molte persone, ho fatto stare male i miei cari e i miei amici. Sui social sono stato immortalato in situazioni brutte o strane perché l’è sempre stato il peggior fattore scatenante per tutto ciò che mi accadeva“.