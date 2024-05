(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 27 maggio 2024.è un dottore commercialista e revisore legale dalla solida preparazione tecnica: "Mi sono laureato -spiega- in Economia aziendale e management presso l'Università di Siena e poi ho conseguito due Master di perfezionamento: uno in Fiscalità internazionale presso la 24ore Business school e il secondo in Corporate Finance presso Sda Bocconi. Nel corso degli anni, ho prestato la mia professionalità nei più importanti studi die mi sono occupato di fusioni e acquisizioni e, ovviamente, dell'amministrazione ordinaria delle aziende. Il mio lavoro si è poi orientato verso la fiscalità internazionale e la corporate finance che mi ha portato ad assumere un incarico importante presso AstraZeneca.

Una start up innovativa nella consulenza giuridica e fiscale Glex, l'idea di Mario Giorgione destinata a rivoluzionare il settore - Una start up innovativa nella consulenza giuridica e fiscale Glex, l'idea di mario giorgione destinata a rivoluzionare il settore - Milano, 27 maggio 2024. mario giorgione è un dottore commercialista e revisore legale dalla solida preparazione tecnica: "Mi sono laureato -spiega- in Economia aziendale e management presso ... adnkronos

Tra Berlino e Venezia “affinità elettive” in mostra - Tra Berlino e Venezia “affinità elettive” in mostra - Una duplice esposizione, divisa tra le Gallerie dell’Accademia e la Casa dei Tre Oci, porta in laguna una quarantina di capolavori moderni del Museum Berggruen ... ilsole24ore

Treviso, le vetrine di Corso del Popolo omaggiano Toti Dal Monte - Treviso, le vetrine di Corso del Popolo omaggiano Toti Dal Monte - TREVISO – Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’amministrazione e il Treviso Comic Book Festival nell’ottica di valorizzare il profondo legame che unisce Treviso al Concorso ... oggitreviso