Una sfida difficile | mister Calabro deciso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) CARRARA C’è il Benevento sulla strada della Carrarese. Che ne pensa il tecnico Antonio(nella foto)? "Arrivati a questo punto gli avversari sono tutti forti. Il Benevento ha potenzialità importanti. Dispone di una rosa che inizialmente era stata costruita per vincere il campionato. Nel girone di ritorno ha fatto più punti della seconda in classifica. I numeri ed i nomi dicono che affronteremo una squadra importante. Come si prepara una partita in così poco tempo? Niente, si ripristinano le energie fisiche per chi ha giocato mentre chi non lo ha fatto si sottopone ad allenamenti differenziati per mettere su un po’ di forza. Oggi è già tempo di rifinitura. Come ho già detto: quel che fatto è fatto. Ora devono venir fuori i risultati del lavoro svolto ed i valori morali ed umani che questa squadra ha dimostrato di avere in queste prime 4 partite".