Una scuola in Romagna intitolata al piccolo Di Matteo sequestrato e ucciso dalla mafia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unain Emiliaa Giuseppe Di, il bambino sicilianoda Cosa nostra. È la primaria Santa Maria Nuova Spallicci a Bertinoro, in provincia di Forlì, che porterà il nome del ragazzino, figlio di Santo Di, tra gli esecutori della strage di Capaci, poi diventato collaboratore di giustizia. È per costringere il pentito a tacere che i boss guidati da Giovanni Brusca sequestrano ilDiil 23 novembre del 1993. Sarà tenuto come ostaggio per oltre 700 giorni, prima di essere strangolato e infine sciolto nell’acido: aveva soltanto 14 anni. Oggi unadell’Emiliaporterà il nome di Giuseppe Di. “È stato bello vedere come la legalità sia un valore condiviso a livello nazionale e come ci sia una sensibilità comune dei giovani di tutta Italia nel ricordo delDi, rapito,e il cui cadavere fu poi sciolto nell’acido: così il nostro Giuseppe viene ricordato i non solo in Sicilia”, ha detto il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, cittadina in provincia di Palermo da dove fuil ragazzino.