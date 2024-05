Una nuova perturbazione punta l' Italia Sottocorona | dove colpirà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Inizia unasettimana, l'ultima di maggio. Che tempo devono aspettarsi glini? A fare il punto della situazione meteo è Paolo, meteorologo di La7, che si collega durante la trasmissione Omnibus mostrando una carta europea: “Le nuvole che partono dal nord Europa e arrivano sul Mediterraneo occidentale non sono molto compatte, ma in realtà rappresentano una. In primavera le perturbazioni non sono come quelle invernali, ma non tanto per l'intensità, quanto proprio per il comportamento, non viaggiano compatte sul loro binario, attraversano una zona poi se ne vanno, sono un pochino più irregolari. E questo avviene con questa”. Si passa quindi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Partendo dalla giornata di oggi, lunedì 27 maggio, i fenomeni cominciano a essere presenti soprattutto dal pomeriggio in poi, intensi anche seppur isolati sulle zone di nord ovest, meno su quelle di nord est, le pianure orientali del nord non hanno fenomeni.