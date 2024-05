Una scoperta agghiacciante ha scosso la comunità di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, nelle prime ore del 26 maggio. Un pescatore ha rinvenuto il corpo senza vita di una Neonata di colore, avvolto in un velo, all’interno di una busta di plastica, contenuta in uno zaino ... thesocialpost

È morta la donna ferita da un proiettile esploso dal cognato - È morta la donna ferita da un proiettile esploso dal cognato - Nel pomeriggio era stata dichiarata la morte encefalica della donna e pochi minuti fa si è concluso l'accertamento da parte dei medici. Il pubblico ministero che coordina l'indagine ha dato ... ansa

Una lite tra familiari finisce a colpi di pistola, morta la donna colpita. Arrestato il cognato - Una lite tra familiari finisce a colpi di pistola, morta la donna colpita. Arrestato il cognato - È morta la giovane donna di Mesagne colpita ieri da un colpo di pistola o al termine di una lite nei pressi di un'azienda tra Mesagne e Brindisi, lungo la complanare ... quotidianodipuglia

Impagnatiello in aula: «Pranzai da mia madre con il cadavere in auto. Il veleno Usato due volte. Non c'è risposta a perchè ho ucciso Giulia» - Impagnatiello in aula: «Pranzai da mia madre con il cadavere in auto. Il veleno Usato due volte. Non c'è risposta a perchè ho ucciso Giulia» - Alessandro Impagnatiello in aula (nel processo senza telecamere), davanti alla corte d'assise di Milano, per raccontare come e perché ha ucciso la sua compagna ... ilmattino