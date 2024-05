Un team affiatato di giovanissimi

(Di lunedì 27 maggio 2024) La squadra Elite dell’Hockey Empoli è composta da sei giocatori empolesi, tra cui i portieri Mirco Mercuri, ed Emanuele Bagni e i giocatori di movimento Dario Giorgetti (capitano), Elia e Dario Bertini e Andrea Bonvissuto. A completare la squadra, poi, quattro ragazzi in prestito da altre società, come Pierluigi Mollica, e Natan Mainetti da Ferrara, Riccardo Corazzari, e Tommaso Orrù da Bomborto (Mo). La guida tecnica, invece, è affidata a Stefano Carboncini, allenatore anche della prima squadra, che si può avvalere della collaborazione di Omar Giorgetti e Paolo Errico.

